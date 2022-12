Светская хроника за вторник

Криштиану Роналду открыт к переходу в "Челси". "Ливерпуль" интересуется Душаном Влаховичем. Венсан Компани может возглавить сборную Бельгии. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Реал" не будет платить более 108 миллионов фунтов за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема. (Defensa Central)



"Манчестер Юнайтед" рассматривает нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса в качестве замены для Криштиану Роналду. (Gazzetta dello Sport)



Правый защитник "Байера" Джереми Фримпонг является целью для "Юнайтед" на январь. (Fabrizio Romano)



"Интер" готов продать защитника Дензела Думфриса, которого хотят "Юнайтед" и "Челси", за 43 млн. фунтов. (Calciomercato)



Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду открыт к переходу в "Челси". (Daily Mirror)



"Реал" готов переманить капитана "Челси" Сесара Аспиликуэту уже в январе. (Fichajes)



"Челси" видит в полузащитнике "Саутгемптона" Ромео Лавиа преемника для Нголо Канте. (The Sun)



"Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" Душану Влаховичу. (Calciomercato)



"Тоттенхэм" и "Арсенал" находятся среди клубов, которые сражаются за 20-летнего защитника "Байера" и сборной Экваорда Пьеро Инкапье. (Calciomercato)



"Вест Хэм" подпишет свободным агентом защитника "Сан-Паулу" Луизао в январе. (90min)



"Вест Хэм" возобновил интерес к защитнику "Фиорентины" Николе Миленковичу. (Football Italia)



"Ньюкасл" нацелился на защитника "Фулхэма" и сборной США Энтони Робинсона. (Teamtalk)



Другое



Нападающий "Ньюкасла" Каллум Уилсон пропустил тренировку сборной Англии в понедельник из-за мышечного растяжения. (The Independent)



Наставник "Бернли" Венсан Компани может возглавить сборную Бельгии. (The Sun)



"Лидс" предложит новый контракт своему нападающему Родриго. (Leeds Live)



Бывший владелец "Ньюкасла" Майк Эшли решил выкупил стадион "Ковентри" и теперь выселяет клуб Чемпионшипа со своей арены. (BBC)



В возрасте 83 лет из жизни ушел бывший владелец "Халла" Ассем Аллам, которы пытался изменить название клуба. (Daily Star)



Подруги и семьи игроков сборной Англии покинули круизный корабль MSC World Europa, где они разместились на первые две недели ЧМ-2022, после жалоб, кто кто-то справляет малую нужду прямо с пятой палубы. (The Sun)