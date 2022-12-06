"Лидс" и "РБ Лейпциг" уладили свой конфликт насчет Огюстена

"Лидс" и "РБ Лейпциг" достигли договоренности относительно компенсации за Жан-Кевина Огюстена.

Напомним, в начале ноября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал "Лидс" выплатить "РБ Лейпциг" 18.4 млн. фунтов, тем самым оставив в силе принятое в июне решение ФИФА.



В свое время клуб с "Элланд Роуд" отказался выкупать Огюстена после полугода аренды, сославшись на форс-мажор в виде пандемии коронавируса, однако футбольные чиновники с этим не согласились.



"Лидс" остался возмущен вердиктом CAS, поэтому попытался напрямую договориться с "РБ Лейпциг", и в понедельник "белые" выпустили официальное заявление о том, что спор двух клубов удалось решить "мирным урегулированием", условия которого останутся конфиденциальными.



Добавим, Огюстен отметился лишь тремя появлениями на замену за "Лидс" в сезоне 2019/20, когда "белые" выиграли Чемпионшип. Сейчас Жан-Кевин выступает за "Базель".