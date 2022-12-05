Кейн: "Беллингем — великолепный игрок"

Джуд Беллингем Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выступил с похвалой в адрес своего юного партнера по сборной Англии Джуда Беллингема.

Накануне 19-летний Беллингем сыграл ключевую роль в победе англичан со счетом 3:0 над Сенегалом в 1/8 финала Чемпионата Мира.

По словам Кейна, Беллингем — не просто отличный игрок. Харри также отмечает лидерские и просто человеческие качества Джуда.

"Он в числе лучших молодых игроков в мире. Думаю, он великолепный игрок. У него есть все, если говорить об игре с мячом и без мяча. Он хорошо прессингует, перемещается по всему полю, совершает отборы".

"Он может бежать с мячом, обыгрывать, делать разрезающую передачу, и, как мы убедились, он сыграл очень важную роль. Мне очень нравится Джуд. Он очень хороший человек. Он зрел для своего возраста, у него отличные лидерские качества".

"Я бы лишь сказал ему продолжать учиться, продолжать трудиться. У него впереди еще много лет, и я уверен, он хочет продолжать совершенствоваться. Замечательно, что у нас он очень", — цитирует Кейна Sky Sports.


Метки Беллингем, Боруссия, Кейн, сборная Англии, Тоттенхэм, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2022 23:00

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  1. brown-ale 05.12.2022 23:20 # brown-ale
    Реально не верится, что ему только 19.

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  2. eakz 05.12.2022 23:11 # eakz
    Майлс Моралес

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