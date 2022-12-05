"Ливерпуль" берет Диаса и Жоту в Дубай

Нападающие Луис Диас и Диогу Жота отправляются с "Ливерпулем" на тренировочный сбор в Дубай.

Напомним, Диас отсутствует с начала октября, когда в матче против "Арсенала" он получил травму колена.



Что касается Жоты, то он повредил икроножную мышцу позже в октябре, из-за чего не попал в заявку сборной Португалии на Чемпионат Мира в Катаре.



Однако сейчас восстановление Луиса и Диогу выходит на финишную прямую, потому что оба были названы в числе 33 игроков, которых главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп берет с собой в Дубай.



В ОАЭ "красные" будут не только тренироваться, но и проведут товарищеские матчи против "Лиона" и "Милана" в рамках Суперкубка Дубая.



По возвращении домой "Ливерпуль" сразится с "Манчестер Сити" в рамках 4-го раунда Кубка Лиги 22 декабря.



Добавим, в Дубай также отправляются полузащитники Наби Кейта и Артур Мело, которые идут на поправку после своих травм. К возобновлению сезона лазарет "красных" обещает значительно опустеть.