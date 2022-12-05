Райс: "Другие сборные должны начать бояться нас"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс считает, что другие сборные на Чемпионате Мира в Катаре должны начать бояться англичан.

Благодаря победе 3:0 над Сенегалом в воскресенье сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2022, где теперь сыграет с действующими чемпионами мира французами.



Райс чувствует, что успехи Англии занижают в сравнении с другими командами, однако "трех львов" определенно стоит бояться, считает Деклан.



"Должна ли Франция нас бояться? Да, я всегда это говорил, а также я не думаю, что нас достаточно хвалят за нашу игру".



"Думаю, если вы посмотрите на другие сборные вроде Голландии и Аргентины, то про них, когда они выигрывают свои матчи комфортно, говорят, что это мастер-класс".



"Про нас таких вещей не говорят. Зато всегда возникают какой-то негатив".



"Если вы посмотрите на пару последних матчей, то мы провели их безошибочно. Думаю, другие сборные должны начать бояться нас, потому что у нас отличная команда", — цитирует Райса Evening Standard.