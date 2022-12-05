Мэтти Кэш: "Мбаппе сжег мои ноги"

Защитник "Астон Виллы" Мэтти Кэш заявил, что "сжег свои ноги", пытаясь остановить нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в матче за Польшу.

С недавних пор Кэш выступает за сборную Польши, которая накануне проиграла французам со счетом 3:1 в 1/8 финала Чемпионата Мира в Катаре, а Мбаппе в этом матче оформил дубль.



Мэтти признается, что ему было очень тяжело против Килиана, который теперь будет головной болью защитников сборной Англии, играющей с французами в четвертьфинале.



"Я провел уикенд, просматривая видеоролики с ним, и я знал, что это будет тяжелое испытание. Но когда он получает мяч, останавливается и снова двигается, то это самое быстрое, что я когда-либо видел".



"Я сказал ему в конце: "Можно мне твою футболку?" И он отдал мне свою игровую футболку, чем я доволен".



"Я смотрел эти видео, лежа в кровати. В реальной жизни он сжег мои ноги. Разница огромна. Когда он оказывается перед тобой и начинает двигаться, он делает это очень хорошо. Он опускает плечо, делает короткие шаги, затем длинные. Я совершил несколько забегов против него и, думаю, неплохо справился. Ты оглядываешься через плечо и видишь его там", — сообщил Кэш The Guardian.