Сака готов исполнить пенальти на ЧМ-2022

Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что готов к исполнению пенальти за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре.

В прошлом году именно Сака совершил роковой промах в серии послематчевых пенальти, благодаря чему Италия вырвала победу у Англии в финале Евро-2020.



С тех пор Сака стал штатным пенальтистом "Арсенала", а также является совместно лучшим бомбардиром англичан на ЧМ-2022, поэтому Букайо не боится снова подойти к 11-метровой отметке.



"Конечно, я прибавил в зрелости и мастерстве с того момента. Я бы не стал исполнять пенальти в "Арсенале", если бы не был уверен в себе. Если этот момент настанет, я буду более чем рад сделать это".



"Если честно, я попытался оставить тот момент позади. Я знаю, что никогда не смогу это забыть, потому что это теперь является частью истории, однако три забитых здесь гола подбадривают меня".



"Я продолжаю говорить, что выражаемая фанатами любовь поддерживает меня и придает мне уверенности. Я обожаю видеть такое поведение фанатов", — цитирует Сака Sky Sports.