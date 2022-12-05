Игроки сборной Англии резко усилии меры безопасности в своих домах

Игроки сборной Англии резко усилили меры безопасности в своих домах после инцидента с жилищем вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

Напомним, Стерлинг был вынужден срочно вернуться домой из Катара после того, как на его особняк в пригороде Лондона было совершено вооруженное ограбление.



Этот инцидент привел в шок не только самого Рахима, чьей участие в оставшихся матчах ЧМ-2022 теперь находится под вопросом, но и его партнеров по национальной команде.



Как сообщает The Telegraph, игроки команды Гарета Саутгейта в спешном порядке выставили круглосуточную охрану возле своих домов, пока они сами находятся в отъезде.



Некоторые из звезд английской сборной и так тратят свыше 100,000 фунтов в год на обеспечение безопасности своих семей и себя.