Беллингем: "Сборная Англии не знает страха"

Джуд Беллингем Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем заявил, что сборная Англии не боится никого из соперников на Чемпионате Мира в Катаре.

Разгромив Сенегал со счетом 3:0 накануне, англичане вышел в четвертьфинал ЧМ-2022, где теперь сыграют с действующим чемпионом Мира Францией, однако такого рода соперник не вызывает трепета у 19-летнего Беллингема и его партнеров.

"Думаю, в плане уверенности в себе мы достигли того этапа, когда мы думаем, что можем справиться с любым соперником".

"Это важно, когда ты играешь, особенно для молодых парней, потому что теперь мы играем, не зная страха. Нас особо не заботит, против кого мы играем", — цитирует Беллингема The Independent.


Метки Беллингем, Боруссия, сборная Англии, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2022 16:00

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  1. narcot 05.12.2022 16:49 # narcot
    этот уголёк забыл, кто тренирует сборную? я тогда напомню: трусливый физрук

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