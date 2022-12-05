Беллингем: "Сборная Англии не знает страха"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем заявил, что сборная Англии не боится никого из соперников на Чемпионате Мира в Катаре.

Разгромив Сенегал со счетом 3:0 накануне, англичане вышел в четвертьфинал ЧМ-2022, где теперь сыграют с действующим чемпионом Мира Францией, однако такого рода соперник не вызывает трепета у 19-летнего Беллингема и его партнеров.



"Думаю, в плане уверенности в себе мы достигли того этапа, когда мы думаем, что можем справиться с любым соперником".



"Это важно, когда ты играешь, особенно для молодых парней, потому что теперь мы играем, не зная страха. Нас особо не заботит, против кого мы играем", — цитирует Беллингема The Independent.