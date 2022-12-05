Невилл считает Уолкера ключом к тому, чтобы остановить Мбаппе

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает защитника "Манчестер Сити" Кайла Уолкера ключом к тому, чтобы остановить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в матче сборных Франции и Англии.

На проходящем в Катаре Чемпионате Мира 23-летний Мбаппе забил уже пять голов и отдал две результативные передачи.



Именно Франция стала соперником англичан по 1/4 финала ЧМ-2022, и Невилл надеется, что Уолкеру удастся нивелировать исходящую от Мбаппе опасность.



"Думаю, на протяжении пары последних недель все мы мысленно предвкушали его противостояние с Кайлом Уолкером. Если честно, я не вижу в мире другого правого защитника, которого я бы хотел выставить против него".



"Это не означает, что Кайл напрочь выключит его из игры. Мбаппе — сенсационный игрок, новый лучший игрок в мире. Он разрушителен".



"Кайл будет держаться близко к нему — у него больше скорости, чем у польских игроков", — сообщил Невилл ITV.