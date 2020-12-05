"Брайтон" оценивает Кайседо в 60-70 млн. фунтов.

"Манчестер Юнайтед" придется выложить 60-70 миллионов фунтов, чтобы заполучить полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

Всего лишь в феврале 2021 "Брайтон" приобрел Кайседо у "Индепендьенте дель Валье" за 3.6 млн. фунтов. С тех пор Мойсес заявил о себе не только в Премьер-Лиге, но и на Чемпионате Мира в Катаре.



21-летний игрок сборной Эквадора вызывает интерес у целого ряда больших клубов, включая "Юнайтед", который продолжает искать усиление центра поля.



Выручив 50 млн. фунтов за Бена Уайта и 62 млн. фунтов за Марка Кукурелью, "Брайтон" установил столь же премиальную цену и за Кайседо, утверждает The Sun.