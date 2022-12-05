Рой Кин: "У Беллингема есть все"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин похвалил полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.
Накануне 19-летний Беллингем сыграл ключевую роль в победе англичан над сборной Сенегала в рамках 1/8 финала Чемпионата Мира в Катаре.
Беллингем произвел неизгладимое впечатление на Кина, который восхищается не по годам зрелой игрой Джуда.
"Я еще не видел полузащитника, который бы в столь юном возрасте делал то, что обычно ты видишь от игрока, которому 26-27 лет".
"Все в его игре отличается зрелостью, и это идет от его мозгов. Я имею ввиду принятие решений, заключительный пас. У этого парня есть все", — сообщил Кин ITV.
05.12.2022 12:00
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дрочь на него не ясен, обычный середняк
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