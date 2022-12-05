Мерфи: "Райс должен уйти из "Вест Хэма" летом"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Данни Мерфи считает, что капитан "Вест Хэма" Деклан Райс должен перейти в большой клуб следующим летом.

Райса связывали с уходом на повышение еще минувшим летом, однако "Вест Хэм" смог оградить Деклана от интереса топ-клубов.



Однако Мерфи чувствует, что Райс уже перерос "Вест Хэм", и этот сезон будет последним для Деклана у "молотобойцев".



"Я много разговариваю с Деком и его отцом, и он так амбициозен. Это не так, что он твердит: "Я отчаянно жажду уйти". Прошлым летом, когда люди говорили о его уходе, Мойес и "Вест Хэм" убедили его посвятить клубу еще один год".



"Думаю, они сказали ему: "Мы отпустим тебя следующим летом". "Вест Хэм" постарается выручить приличные деньги. Но время для его ухода настало, и он должен уйти", — цитирует Мерфи talkSPORT.