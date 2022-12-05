Зенден: "Гакпо стал бы отличным дополнением к Премьер-Лиге"

Бывший полузащитник "Ливерпуля", "Челси" и сборной Голландии Будевейн Зенден считает, что вингер ПСВ Коди Гакпо готов к переезду в Премьер-Лигу.

23-летний Гакпо блестяще себя проявляет на Чемпионате Мира в Катаре, где он забил три гола в четырех матчах, и этим Коди может ускорить свой отъезд из Эйндховена.



Среди претендентов на Гакпо, забившего 13 голов и отдавшего 17 результативных передач за ПСВ в этом сезоне, называются "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", и Зенден верит, что его соотечественник готов сделать этот шаг.



"Я не уверен, сможет ли ПСВ предотвратить его уход после этого Чемпионата Мира в зимнее трансферное окно, или он завершит сезон в ПСВ и уйдет летом. Я уверен лишь насчет одного: это будет его последний сезон в ПСВ".



"Его определенно ждет светлое будущее. Он силен, он умеет пойти в дриблинг, и для него не бывает безвыходных ситуаций. Конечно, нужно помнить, что он все еще молодой игрок, и он все еще должен прибавить. Способен ли он на это? Думаю, да. Будет логично, если сейчас он сделает следующий шаг в этом возрасте и попробует себя на другом уровне".



"Он стал бы отличным дополнением к Премьер-Лиге", — цитирует Зендена Liverpool Echo.