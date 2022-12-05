Саутгейт: "Франция — сложнейший тест из возможных"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что в лице Франции его команде достался самый сложный соперник на Чемпионате Мира в Катаре.

Разгромив Сенегал со счетом 3:0 накануне, англичане вышли в четвертьфинал ЧМ-2022, где теперь сыграют с французами, которые ранее днем победили Польшу (3:1).



В этом столетии англичанам удалось победить Францию лишь однажды в семи попытках, и Саутгейт заранее готовится к сложнейшему испытанию.



"Если говорить о Франции, то это будет сложнейший тест, который нам только мог выпасть".



"Они являются чемпионами Мира, у них невероятный подбор талантов, и они обладают выдающимися игроками. Против них очень сложно играть и забивать голы, так что это будет великолепное испытание. Это замечательный матч, чтобы готовиться к нему", — цитирует Саутгейта The Independent.