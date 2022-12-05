Саутгейт: "Франция — сложнейший тест из возможных"
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что в лице Франции его команде достался самый сложный соперник на Чемпионате Мира в Катаре.
Разгромив Сенегал со счетом 3:0 накануне, англичане вышли в четвертьфинал ЧМ-2022, где теперь сыграют с французами, которые ранее днем победили Польшу (3:1).
В этом столетии англичанам удалось победить Францию лишь однажды в семи попытках, и Саутгейт заранее готовится к сложнейшему испытанию.
"Если говорить о Франции, то это будет сложнейший тест, который нам только мог выпасть".
"Они являются чемпионами Мира, у них невероятный подбор талантов, и они обладают выдающимися игроками. Против них очень сложно играть и забивать голы, так что это будет великолепное испытание. Это замечательный матч, чтобы готовиться к нему", — цитирует Саутгейта The Independent.
05.12.2022 09:00
Просмотров: 381
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если Хендо будет так играть, он должен просто съесть Гризмана. насчет Мбапе я думаю у Англии есть правые защитники которые с ним справятся! Проблема только в Хари Магуайре!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий