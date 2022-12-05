"Вулверхэмптон" обсуждает покупку Матеуса Куньи

"Вулверхэмптон" ведет переговоры о покупке нападающего "Атлетико" Матеуса Куньи в январе.

В этом сезоне Ла Лиги Кунья отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Атлетико", не забив ни одного гола.



Новый главный тренер "Вулверхэмптона" Хулен Лопетеги, едва перешедший к "волкам" после своего увольнения из "Вильярреала", уверен, что сможет разбудить бомбардирское чутье в Матеусе.



В данный момент "Вулверхэмптон" занимает последнее место в таблице Премьер-Лиги, забив только восемь голов в 15 матчах — меньше всех в дивизионе.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, сейчас "волки" ведут переговоры с "Атлетико", а следующим шагом станет обсуждение условий личного контракта с 23-летним бразильцем.



В сделку по Кунье также может войти 33-летний центральный защитник "Атлетико" Фелипе.