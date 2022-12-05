Фоден: "Беллингем станет лучшим полузащитником в мире"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден считает, что его партнер по сборной Англии Джуд Беллингем станет лучшим в мире на своей позиции.

Накануне сборная Англии разгромила Сенегал со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал Чемпионата Мира в Катаре, и Беллингем сделал огромный вклад в эту победу.



19-летний полузащитник дортмундской "Боруссии" отметился результативной передачей на Джордана Хендерсона, когда тот открывал счет, а также начал контратаку, которая увенчалась вторым голом англичан.



После матча Фоден высоко оценил игру Беллингема, который считается трансферной целью его клуба.



"Я не хочу чересчур нахваливать его, потому что он все еще молод, но он один из самых одаренных игроков, что я когда-либо видел".



"В его игре нет слабых мест. Думаю, он станет лучшим полузащитником в мире", — сообщил Фоден ITV.