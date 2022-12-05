Стерлинг вернулся домой из-за ограбления

Поспешное возвращение Рахима Стерлинга с Чемпионата Мира в Катаре вызвано вооруженным ограблением, которое было совершено на жилище вингера "Челси".

Напомним, 27-летний Стерлинг не попал в заявку сборной Англии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала в воскресенье, что FA объяснила "семейным делом".



По информации The Guardian, в ночь с субботы на воскресенье на особняк Стерлинга в Суррей, пригороде Лондона, было совершено ограбление, и Рахим поспешил вернуться домой, чтобы поддержать свою подругу и детей, перенесших эту психологическую травму.



Главный тренер англичан Гарет Саутгейт готов дать Стерлингу столько времени, сколько потребуется, и Рахим сам решит, когда он вернется в Катар — и вернется ли вообще.



"Порой футбол не является самой важной вещью, и семья должна быть на первом месте", — сообщил Саутгейт ITV после победы 3:0.