Англичане разгромили Сенегал и вышли в 1/4 финала ЧМ-2022

Сборная Англии одержала комфортную победу 3:0 над Сенегалом в 1/8 финала Чемпионата Мира и вышла в следующий раунд, где теперь сыграет с Францией.

По сравнению с победой над Уэльсом главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт убрал из стартового состава лишь Маркуса Рэшфорда, которого заменил Букайо Сака. Рахим Стерлинг не попал в заявку из-за семейных причин.



В начале матча англичане более чем в два раза превосходили своего соперника по владению мячом, но действовали крайне осторожно, не обостряя игру.



Первый опасный момент возник только на 23-й минуте, и создали его сенегальцы. Исмаила Сарр не попал в створ из пределов вратарской после отскока от руки Джона Стоунса. Назначать пенальти рефери не стал.



На 32-й минуте уже Джордан Пикфорд был вынужден спасать свою команду. Голкипер англичан отразил удар Булайе Диа с острого угла из под Стоунса.



Англия молчала до 39-й минуты, но при этом сразу открыла счет. Джуд Беллингем ворвался в штрафную площадь по левому краю, прострелил в центр, а там Джордан Хендерсон нанес удар низом в касание — 1:0.



А под самый занавес второго тайма англичане удвоили свое преимущество. Беллингем отобрал мяч, разогнал контратаку и отдал вперед на Фодена, который отпасовал Харри Кейну. Капитан "трех львов" ворвался в штрафную по правому краю и пробил мимо Эдуара Менди — 2:0.



После перерыва англичане уверенно контролировали игру, а на 57-й минуте сделали счет разгромным. Фоден выполнил прострел из под Калиду Кулибали с левого фланга в центр штрафной на Сака, который в касание переправил мяч в ворота — 3:0.



В оставшиеся полчаса сборная Англии чувствовала себя максимально комфортно, напрочь лишив соперника мяча. У подопечных Саутгейта было несколько возможностей забить еще, но не срослось.



Англичане довольно долго запрягали, но еще в первом тайме предопределили результат, отпраздновав победу, которая не вызывает никаких вопросов.



Сборная Англии — сборная Сенегала — 3:0 (2:0)



Голы: Хендерсон 38, Кейн 45, Сака 57.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс (Дайер 77), Магуайр, Шоу, Хендерсон (Филлипс 82), Райс, Беллингем (Маунт 76), Сака (Рэшфорд 65), Кейн, Фоден (Грилиш 65).



Сборная Сенегала: Эдуар Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Балло-Туре 84), Сисс (Пап Гейе 45), Нампалис Менди, Ндиайе (Дьенг 45), Диатта (Пап Матар Сарр 45), Исмаила Сарр, Диа (Дьеду 72).



Предупреждение: Кулибали.