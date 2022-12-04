Англичане разгромили Сенегал и вышли в 1/4 финала ЧМ-2022

Джуд Беллингем и Джордан Хендерсон Сборная Англии одержала комфортную победу 3:0 над Сенегалом в 1/8 финала Чемпионата Мира и вышла в следующий раунд, где теперь сыграет с Францией.

По сравнению с победой над Уэльсом главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт убрал из стартового состава лишь Маркуса Рэшфорда, которого заменил Букайо Сака. Рахим Стерлинг не попал в заявку из-за семейных причин.

В начале матча англичане более чем в два раза превосходили своего соперника по владению мячом, но действовали крайне осторожно, не обостряя игру.

Первый опасный момент возник только на 23-й минуте, и создали его сенегальцы. Исмаила Сарр не попал в створ из пределов вратарской после отскока от руки Джона Стоунса. Назначать пенальти рефери не стал.

На 32-й минуте уже Джордан Пикфорд был вынужден спасать свою команду. Голкипер англичан отразил удар Булайе Диа с острого угла из под Стоунса.

Англия молчала до 39-й минуты, но при этом сразу открыла счет. Джуд Беллингем ворвался в штрафную площадь по левому краю, прострелил в центр, а там Джордан Хендерсон нанес удар низом в касание — 1:0.

А под самый занавес второго тайма англичане удвоили свое преимущество. Беллингем отобрал мяч, разогнал контратаку и отдал вперед на Фодена, который отпасовал Харри Кейну. Капитан "трех львов" ворвался в штрафную по правому краю и пробил мимо Эдуара Менди — 2:0.

После перерыва англичане уверенно контролировали игру, а на 57-й минуте сделали счет разгромным. Фоден выполнил прострел из под Калиду Кулибали с левого фланга в центр штрафной на Сака, который в касание переправил мяч в ворота — 3:0.

В оставшиеся полчаса сборная Англии чувствовала себя максимально комфортно, напрочь лишив соперника мяча. У подопечных Саутгейта было несколько возможностей забить еще, но не срослось.

Англичане довольно долго запрягали, но еще в первом тайме предопределили результат, отпраздновав победу, которая не вызывает никаких вопросов.

Сборная Англии — сборная Сенегала — 3:0 (2:0)

Голы: Хендерсон 38, Кейн 45, Сака 57.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс (Дайер 77), Магуайр, Шоу, Хендерсон (Филлипс 82), Райс, Беллингем (Маунт 76), Сака (Рэшфорд 65), Кейн, Фоден (Грилиш 65).

Сборная Сенегала: Эдуар Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Балло-Туре 84), Сисс (Пап Гейе 45), Нампалис Менди, Ндиайе (Дьенг 45), Диатта (Пап Матар Сарр 45), Исмаила Сарр, Диа (Дьеду 72).

Предупреждение: Кулибали.


Метки обзор матча, сборная Англии, сборная Сенегала, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2022 23:55

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  1. mancityman 05.12.2022 00:41 # mancityman
    Пидар не кусай

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  2. v-0987654321 05.12.2022 00:33 # v-0987654321
    Ян долго пердолит артура

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  3. tursa 05.12.2022 00:31 # tursa
    связка хендо джуд начинается притираться

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  4. kellborn 05.12.2022 00:22 # kellborn
    Испания-Португалия - пиренейское дерби
    Англия-Франция - дерби ла манша
    Аргентина- Нидерланды - дерби стильных сборных
    Бразилия-Хорватия - дерби двух Б

    Ахуенные пары. Не хватает только итальянцев

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  5. v-0987654321 05.12.2022 00:15 # v-0987654321
    артурио пососала и съебала.

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  6. lovrentiy 05.12.2022 00:04 # lovrentiy
    Ждём завтра проход Якудзы и Марокко.

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  7. brown-ale 05.12.2022 00:04 # brown-ale
    Итс каминг хоум.

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  8. b84 05.12.2022 00:01 # b84
    пока все было слишком просто, даже обсуждать нечего

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  9. ian 05.12.2022 00:00 # ian
    Сака единственный топарь в команде и будущее сборной

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  10. bembo 04.12.2022 23:59 # bembo
    Это че спермингу пояснили походу, что он какуля, а он обиделся и сье6ал со сборки ахахха

    Топ профессионал, ниче не скажешь

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  11. liverpo0ol 04.12.2022 23:57 # liverpo0ol
    Неужто педики-наколенщики нацелены на кубок.

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  12. gameboy 04.12.2022 23:56 # gameboy
    Изи катка

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