Саутгейт не уверен, что Стерлинг вернется в Катар

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не уверен, что вингер "Челси" Рахим Стерлинг вернется в расположение национальной команды в Катаре.

27-летний Стерлинг неожиданно не попал в заявку англичан на матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала, что было объяснено "семейным делом".



В данный момент у Саутгейта нет уверенности, сколько продлится отсутствие Стерлинга, который дважды выходил в стартовом составе англичан на турнире.



"Я провел довольно много времени с Рахимом этим утром, но я должен передать эстафету другим людям, которые помогут ему".



"Вернется ли Стерлинг в Катар? Он собирается заняться возникшим делом, а затем мы посмотрим", — сообщил Саутгейт ITV перед началом матча против Сенегала.



Добавим, немногим ранее английская сборная проводила домой защитника "Арсенала" Бена Уайта, у которого возникли "причины личного характера".