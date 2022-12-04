"Юнайтед" обдумывает покупку Кима

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.

Ким только минувшим летом перебрался в "Наполи" из "Фенербахче", заменив в итальянской команде проданного в "Челси" Калиду Кулибали.



Ким великолепно освоился в "Наполи", а также с лучшей стороны проявил себя на Чемпионате Мира в Катаре, где его сборная Южной Кореи добралась уже до 1/8 финала.



Как утверждает Calcio Mercato, "Юнайтед" находится под впечатлением от игры Кима в Катаре и теперь готов попытаться переманить 26-летнего южнокорейца.



Задача "красных дьяволов" упрощается тем, что контракт Кима с "Наполи" предусматривает отступные в 45 миллионов евро (38 млн. фунтов).



Однако в борьбе за Кима "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией европейских грандов вроде "Реала" и ПСЖ.