"Юнайтед" обдумывает покупку Кима

Ким Мин Джэ "Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.

Ким только минувшим летом перебрался в "Наполи" из "Фенербахче", заменив в итальянской команде проданного в "Челси" Калиду Кулибали.

Ким великолепно освоился в "Наполи", а также с лучшей стороны проявил себя на Чемпионате Мира в Катаре, где его сборная Южной Кореи добралась уже до 1/8 финала.

Как утверждает Calcio Mercato, "Юнайтед" находится под впечатлением от игры Кима в Катаре и теперь готов попытаться переманить 26-летнего южнокорейца.

Задача "красных дьяволов" упрощается тем, что контракт Кима с "Наполи" предусматривает отступные в 45 миллионов евро (38 млн. фунтов).

Однако в борьбе за Кима "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией европейских грандов вроде "Реала" и ПСЖ.


Метки Ким, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2022 22:00

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