"Юнайтед" обдумывает покупку Кима
"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.
Ким только минувшим летом перебрался в "Наполи" из "Фенербахче", заменив в итальянской команде проданного в "Челси" Калиду Кулибали.
Ким великолепно освоился в "Наполи", а также с лучшей стороны проявил себя на Чемпионате Мира в Катаре, где его сборная Южной Кореи добралась уже до 1/8 финала.
Как утверждает Calcio Mercato, "Юнайтед" находится под впечатлением от игры Кима в Катаре и теперь готов попытаться переманить 26-летнего южнокорейца.
Задача "красных дьяволов" упрощается тем, что контракт Кима с "Наполи" предусматривает отступные в 45 миллионов евро (38 млн. фунтов).
Однако в борьбе за Кима "Юнайтед" рискует столкнуться с конкуренцией европейских грандов вроде "Реала" и ПСЖ.
04.12.2022 22:00
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