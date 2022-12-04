Саудовско-катарский консорциум готовит предложение по "Ливерпулю"

Консорциум инвесторов из Саудовской Аравии и Катара планирует предложить свыше 4 миллиардов фунтов за "Ливерпуль".

Американская компания Fenway Sports Group, владеющая "Ливерпулем", еще в прошлом месяце подтвердила, что "открыта к новым акционерам".



Согласно свежим слухам в прессе, FSG склоняется к продаже доли, а не "Ливерпуля" целиком, однако консорциум с Ближнего Востока намерен получить полный контроль над мерсисайдским клубом.



Как сообщает ближневосточная газета Albawaba, соответствующие планы раскрыл бывший игрок сборной Саудовской Аравии Саид Аль-Увайран. Какие-либо дополнительные детали не раскрываются.