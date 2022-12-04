Ван Дейк отреагировал на спекуляции о продаже "Ливерпуля"
Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк отреагировал на спекуляции о продаже мерсисайдского клуба.
Когда Ван Дейк уехал выступать за сборную Голландии на Чемпионат Мира в Катаре, владельцы "Ливерпуля" дали понять, что готовы продать свой клуб целиком или частично.
Виргил в курсе этих новостей, однако в данный момент не хочет на это отвлекаться.
"Я полностью уверен, что с "Ливерпулем" все будет в порядке. У нас стабильный клуб, один из крупнейших в мире, и это не изменится".
"Кто бы ни пришел на эти роли, они будут очень хороши. Я в курсе всего, что происходит".
"Прямо сейчас я не отвлекаюсь на это, потому что я полностью сосредоточен на Чемпионате Мира, но я надеюсь, все будет улажено и прояснено, когда я вернусь. В данный момент я определенно не думаю об этом", — цитирует Ван Дейка Liverpol Echo.
04.12.2022 20:00
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