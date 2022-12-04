МЮ опасается, что Рэшфорда придется продать следующим летом
"Манчестер Юнайтед" опасается, что будет вынужден продать своего нападающего Маркуса Рэшфорда следующим летом.
В данный момент Рэшфорд приближается к шести заключительным месяцам по своему действующему контракту с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.
"Юнайтед" сохраняет опцию продления контракта Маркуса на 12 месяцев и, очевидно, ей воспользуется, чтобы лишить зарубежные клубы возможности вступить в переговоры со своим воспитанником с января.
Этим "красные дьяволы" лишь выиграют время, но не решат проблему с долгосрочным будущим Рэшфорда, который до сих пор не принял предложение клуба о новом контракте с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.
Если Рэшфорд так и не заключит новую сделку в ближайшие месяцы, "Юнайтед" неохотно, но будет готов выслушать предложения насчет Маркуса. Суммы в 80 миллионов фунтов должно хватить для приобретения игрока сборной Англии следующим летом.
Как утверждает Daily Star, главным претендентом на 25-летнего Рэшфорда является "Реал", который находится в поисках преемника для Карима Бензема.
04.12.2022 19:00
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После 200, подумал, ну предложите ему 240
а тут 300 предлогают. Откажется - объявлять судаком и сплавлять без сожаления.
90% африканских проф. футболистов заменят его безболезненно.
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