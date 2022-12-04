МЮ опасается, что Рэшфорда придется продать следующим летом

"Манчестер Юнайтед" опасается, что будет вынужден продать своего нападающего Маркуса Рэшфорда следующим летом.

В данный момент Рэшфорд приближается к шести заключительным месяцам по своему действующему контракту с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.



"Юнайтед" сохраняет опцию продления контракта Маркуса на 12 месяцев и, очевидно, ей воспользуется, чтобы лишить зарубежные клубы возможности вступить в переговоры со своим воспитанником с января.



Этим "красные дьяволы" лишь выиграют время, но не решат проблему с долгосрочным будущим Рэшфорда, который до сих пор не принял предложение клуба о новом контракте с зарплатой в 300,000 фунтов в неделю.



Если Рэшфорд так и не заключит новую сделку в ближайшие месяцы, "Юнайтед" неохотно, но будет готов выслушать предложения насчет Маркуса. Суммы в 80 миллионов фунтов должно хватить для приобретения игрока сборной Англии следующим летом.



Как утверждает Daily Star, главным претендентом на 25-летнего Рэшфорда является "Реал", который находится в поисках преемника для Карима Бензема.