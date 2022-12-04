Венгер считает Англию и Францию фаворитами ЧМ-2022
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает сборные Англии и Франции основными фаворитами Чемпионата Мира в Катаре.
В данный момент Англия готовится сыграть с Сенегалом, тогда как соперником Франции по 1/8 финала ЧМ-2022 стала Польша.
В случае победы над своими соперниками англичане и французы столкнутся лицом к лицу в четвертьфинале, и Венгеру кажется, что в этом матче может определиться будущий чемпион.
"Если все пойдет по плану, то два фаворита, Англия и Франция, встретятся друг с другом. Но на деле это никогда не бывает так легко, как выглядит на бумаге".
"Команды с лучшими скамейками имеют наивысшие шансы на победу, и Франция — одна из них. Они были молоды, когда выиграли Чемпионат Мира, и они могут защитить это звание. У Франции было тяжелое время в прошлом году, но они приехали сюда с аппетитом к победам. Франция будет опасна до самого конца", — цитирует Венгера Daily Mail.
04.12.2022 18:00
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