"Юнайтед" не берет Санчо на сбор в Испанию
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо не поедет со своей командой на тренировочный сбор в Испании.
Невыразительно отыграв первую часть сезона 2022/23, Санчо не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.
Однако главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг решил не включать Джейдона в число 29 игроков, которые на этой неделе вылетают в Испанию и проведут там товарищеские матчи против "Кадиса" и "Реал Бетиса".
Вместо этого, как сообщает The Telegraph, Санчо останется дома и будет работать на базе в Каррингтоне по индивидуальной программе. Тен Хаг считает, что так Джейдон лучше подготовится к возобновлению сезона.
Перед этим, в прошлом месяце, Санчо ездил в Голландию, где индивидуально занимался с рекомендованными ему Тен Хангом тренерами из местного любительского клуба "Росмален".
Добавим, в первые месяцы сезона третий самый дорогой английский игрок всех времен столкнулся с болезнью, травмой и плохой формой, забив лишь два гола в Премьер-Лиге.
04.12.2022 17:00
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