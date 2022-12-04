"Юнайтед" не берет Санчо на сбор в Испанию

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо не поедет со своей командой на тренировочный сбор в Испании.

Невыразительно отыграв первую часть сезона 2022/23, Санчо не попал в заявку сборной Англии на Чемпионат Мира в Катаре.



Однако главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг решил не включать Джейдона в число 29 игроков, которые на этой неделе вылетают в Испанию и проведут там товарищеские матчи против "Кадиса" и "Реал Бетиса".



Вместо этого, как сообщает The Telegraph, Санчо останется дома и будет работать на базе в Каррингтоне по индивидуальной программе. Тен Хаг считает, что так Джейдон лучше подготовится к возобновлению сезона.



Перед этим, в прошлом месяце, Санчо ездил в Голландию, где индивидуально занимался с рекомендованными ему Тен Хангом тренерами из местного любительского клуба "Росмален".



Добавим, в первые месяцы сезона третий самый дорогой английский игрок всех времен столкнулся с болезнью, травмой и плохой формой, забив лишь два гола в Премьер-Лиге.