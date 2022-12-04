Кейн: "Моя форма еще никогда не была лучше"

Капитан сборной Англии Харри Кейн развеял опасения насчет своей формы.

Кейн до сих пор не отличился на Чемпионате Мира в Катаре, причем в первом матче против Ирана получил травму стопы.



Тем не менее, сам Харри чувствует себя прекрасно и надеется открыть счет своим голам на турнире против Сенегала в 1/8 финала.



"Я чувствую, что моя стопа в порядке. У меня совершенно нет проблем, и мое состояние становится лучше с каждым днем".



"Я был бы рад сидеть здесь перед вами с двумя-тремя забитыми голами, но важно лишь то, что мы хорошо преодолели групповой этап. Я бы не сказал, что минуты на поле давались мне слишком тяжело".



"Если вы посмотрите на статистические показатели, то увидите, что эти матчи не были чересчур требовательными к физической готовности. Я чувствую себя по-настоящему хорошо, я в форме, и я резок благодаря плотному расписанию Премьер-Лиги".



"Я чувствую, что моя игровая форма еще никогда не была так хороша за все время, что я играю в футбол".



"В основном меня судят по голам, но я хладнокровный парень, и я всегда стараюсь на благо команды. Надеюсь, завтра мне удастся отличиться", — цитирует Кейна Sky Sports.