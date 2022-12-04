Габриэль Жезус пропустит три месяца

Габриэль Жезус Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус рискует пропустить около трех месяцев с травмой колена.

Эту травму Жезус получил в заключительном для сборной Бразилии матче на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре против Камеруна в минувшую пятницу.

Спустя сутки стало понятно, что Габриэль уже не сыграет в оставшихся матчах ЧМ-2022, а спустя еще 24 часа появилась информация, что отсутствие 25-летнего нападающего может сильно затянуться.

Как сообщает SB Nation со ссылкой на бразильскую прессу, предварительный диагноз о трех-неделях восстановления не подтвердился. Жезусу предстоит операция, реабилитация после которой займет три месяца.

Таким образом, потеря Жезуса прежде всего ударит не по сборной Бразилии, где и так богатый выбор нападающих, а по "Арсеналу", где Габриэль утвердился ключевым игроком после своего перехода из "Манчестер Сити" минувшим летом.


Метки Арсенал, Жезус, сборная Бразилии, травмы, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2022 15:00

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  1. gucman 04.12.2022 16:15 # gucman
    норм гейгунеров развели на стекляшку)

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  2. soloviev 04.12.2022 15:30 # soloviev
    Ну и нахер бы он этой сборной, а Арс может попрощаться с претензиями на чемпионство

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  3. shakur 04.12.2022 15:12 # shakur
    Завтра вернётся, как Ян!

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  4. arsenalekc 04.12.2022 15:01 # arsenalekc
    Мдээ.. Нет слов

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