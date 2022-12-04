Габриэль Жезус пропустит три месяца

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус рискует пропустить около трех месяцев с травмой колена.

Эту травму Жезус получил в заключительном для сборной Бразилии матче на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре против Камеруна в минувшую пятницу.



Спустя сутки стало понятно, что Габриэль уже не сыграет в оставшихся матчах ЧМ-2022, а спустя еще 24 часа появилась информация, что отсутствие 25-летнего нападающего может сильно затянуться.



Как сообщает SB Nation со ссылкой на бразильскую прессу, предварительный диагноз о трех-неделях восстановления не подтвердился. Жезусу предстоит операция, реабилитация после которой займет три месяца.



Таким образом, потеря Жезуса прежде всего ударит не по сборной Бразилии, где и так богатый выбор нападающих, а по "Арсеналу", где Габриэль утвердился ключевым игроком после своего перехода из "Манчестер Сити" минувшим летом.