Габриэль Жезус пропустит три месяца
Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус рискует пропустить около трех месяцев с травмой колена.
Эту травму Жезус получил в заключительном для сборной Бразилии матче на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре против Камеруна в минувшую пятницу.
Спустя сутки стало понятно, что Габриэль уже не сыграет в оставшихся матчах ЧМ-2022, а спустя еще 24 часа появилась информация, что отсутствие 25-летнего нападающего может сильно затянуться.
Как сообщает SB Nation со ссылкой на бразильскую прессу, предварительный диагноз о трех-неделях восстановления не подтвердился. Жезусу предстоит операция, реабилитация после которой займет три месяца.
Таким образом, потеря Жезуса прежде всего ударит не по сборной Бразилии, где и так богатый выбор нападающих, а по "Арсеналу", где Габриэль утвердился ключевым игроком после своего перехода из "Манчестер Сити" минувшим летом.
04.12.2022 15:00
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Последние комментарии:
норм гейгунеров развели на стекляшку)
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Ну и нахер бы он этой сборной, а Арс может попрощаться с претензиями на чемпионство
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Завтра вернётся, как Ян!
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Мдээ.. Нет слов
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