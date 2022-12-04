Скарпа переходит в "Ноттингем Форест"

"Ноттингем Форест" объявил о переходе атакующего полузащитника "Палмейраса" Густаво Скарпы.

28-летний Скарпа согласовал с "Форест" контракт до июня 2026 и официально присоединится к команде Стива Купера 1 января.



Скарпа провел в "Палмейрасе" четыре сезона, забив 37 голов в 211 матчах. Лишь в прошлом месяце Густаво отпраздновал чемпионство в бразильском первенстве, будучи признанным лучшим игроком дивизиона.



Стоит отметить, что "лесникам" Скарпа, на счету которого один матч за сборную Бразилии, достается совершенно бесплатно, потому что контракт Густаво с "Палмейрасом" истек.



"Я очень рад быть здесь, я мечтал об этом. Это новый вызов, и мне не терпится начать. У меня с детства были амбиции поиграть в Европе, и я мечтал выступать в Премьер-Лиге".



"Я техничный игрок, но в последнюю пару сезонов я развил свою оборонительную игру. Я очень целеустремленный, трудолюбивый игрок, и сейчас я в восторге", — сообщил Скарпа.