Скарпа переходит в "Ноттингем Форест"
"Ноттингем Форест" объявил о переходе атакующего полузащитника "Палмейраса" Густаво Скарпы.
28-летний Скарпа согласовал с "Форест" контракт до июня 2026 и официально присоединится к команде Стива Купера 1 января.
Скарпа провел в "Палмейрасе" четыре сезона, забив 37 голов в 211 матчах. Лишь в прошлом месяце Густаво отпраздновал чемпионство в бразильском первенстве, будучи признанным лучшим игроком дивизиона.
Стоит отметить, что "лесникам" Скарпа, на счету которого один матч за сборную Бразилии, достается совершенно бесплатно, потому что контракт Густаво с "Палмейрасом" истек.
"Я очень рад быть здесь, я мечтал об этом. Это новый вызов, и мне не терпится начать. У меня с детства были амбиции поиграть в Европе, и я мечтал выступать в Премьер-Лиге".
"Я техничный игрок, но в последнюю пару сезонов я развил свою оборонительную игру. Я очень целеустремленный, трудолюбивый игрок, и сейчас я в восторге", — сообщил Скарпа.
04.12.2022 14:00
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