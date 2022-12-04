Гакпо определится со своим будущим после ЧМ-2022

Вингер ПСВ Коди Гакпо заявил, что откладывает переговоры о своем будущем до окончания Чемпионата Мира в Катаре.

23-летний Гакпо является одной из главных звезд ЧМ-2022, забив три гола на турнире. Кроме того, Коди выдающимся образом выступает за свой клуб в этом сезоне.



Согласно слухам, приобрести Коди в январе хотят "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Реал", однако всем этим клубам придется подождать.



"Я должен быть честен: сейчас я не думаю об этом. Я сосредоточен на турнире и хочу хорошо выступать, продолжать помогать команде. Надеюсь, когда мы станет чемпионами Мира, мы сможем подумать о других вещах. Я стараюсь сохранять концентрацию, да и другие игроки особо не говорят о такого рода вещах", — сообщил Гакпо The Athletic.