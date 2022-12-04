Моура собрался в Бразилию в январе

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура может вернуться на родину в Бразилию в зимнее трансферное окно.

Моура совершенно перестал проходить в стартовый состав "Тоттенхэма" с появлением в команде Антонио Конте Деяна Кулусевски.



В этом сезоне Премьер-Лиги Лукас лишь восемь раз выходил на замену, суммарно проведя на поле полтора часа.



Эта ситуация не устраивает 30-летнего бразильца, который рассчитывает уже в следующем месяце вернуться на родину, где в его услугах заинтересованы "Сан-Паулу" и "Фламенго", сообщает Sport Witness.



При этом Моура надеется, что благодаря хорошим отношениям с руководством "шпор" ему будет позволено уйти бесплатно, несмотря на то, что контракт Лукаса рассчитан до 2024 года.