Саутгейт: "Англия душевно и физически готова к серии пенальти"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что его команда "душевно и физически" готова к серии пенальти на Чемпионате Мира в Катаре.

Предыдущая для англичан серия пенальти обернулась огромным разочарованием, потому что они уступили Италии в финале Евро-2020 на "Уэмбли".



Однако в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала Саутгейт заверил, что его команда не переставала оттачивать свое мастерство исполнения 11-метровых.



"Ну, как и с любым другим аспектом, мы готовы, и мы проделали определенную работу над этим".



"У нас было три серии пенальти, и мы взяли верх в двух из них. Конечно, тот один случай, когда ты не справился, дает тебе пищу для размышлений и заставляет думать, как ты можешь прибавить".



"Мы работали над этим в последние месяцы, но, конечно, в игре есть много других аспектов, которые должны быть в порядке".



"Мы нацелены на то, чтобы одержать победу в матче и по возможности избежать экстра-таймов, избежать пенальти. По возможности хотелось бы победить в основные 90 минут".



"Но если нам придется играть 120 минут и затем исполнять пенальти, мы должны быть готовы к этому душевно и физически. И я верю, что мы готовы", — цитирует Саутгейта The Independent.