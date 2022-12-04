Глен Джонсон: "Челси" должен продать Лукаку сейчас"

Экс-защитник "Челси" Глен Джонсон призвал "синих" продать нападающего Ромелу Лукаку — и поскорее.

Как известно, этот сезон Лукаку проводит в "Интере" на правах аренды, забив лишь один гол в Серии А.



По слухам, "Интер" собирается продлить аренду Ромелу, однако Джонсон считает, что "Челси" уже не сможет выручить за 29-летнего бельгийца денег больше, нежели в следующем месяце.



"Челси" должен избавиться от Ромелу Лукаку насовсем. Он был ужасен в "Челси", да и сейчас выглядит неважно. Возможно, "Челси" хочет подождать и посмотреть, не станет ли ситуация лучше, но порой это просто не работает".



"Все мы знаем, что он может забивать голы, но он просто не подходит для "Челси". "Челси" должен постараться продать Лукаку сейчас, потому что его цена снижается каждый раз, когда он играет. Большие клубы не будут сворачивать горы ради него после его периода в "Челси" и после его выступления на Чемпионате Мира".



"Ты не можешь растерять свое мастерство за один день, но я думаю, Лукаку чересчур слушает своих критиков. Невозможно быть игроком топ-уровня, будучи столь душевно уязвимым. Возможно, он уделяет чрезмерное внимание упущенным моментам. Чем больше ты об этом думаешь, тем больше ты нервничаешь при следующем моменте", — цитирует Джонсона Daily Mirror.