Мерсон: "Кейн должен был пропустить матч против США или Уэльса"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что капитан сборной Англии Харри Кейн должен был отказаться от участия в матче против США или Уэльса на Чемпионате Мира в Катаре.

Кейн выходил в стартовом составе англичан на все три матча группового этапа ЧМ-2022, и теперь физическая форма нападающего "Тоттенхэма" вызывает большие сомнения у Мерсона в преддверии поединка 1/8 финала против Сенегала.



По мнению Пола, Харри должен был попросить передышку у своего главного тренера Гарета Саутгейта.



"Харри Кейн просто обожает играть в футбол, но я правда думаю, что ему бы пошло на пользу, если бы он пропустил матч против США или Уэльса. Сейчас ему серьезно не хватает резкости".



"Может быть, у него и больше всех на Чемпионате Мира результативных передач (три), но Англия нуждается в нем в штрафной. У команды Гарета Саутгейта нет просто никаких шансов выиграть турнир без голов Кейна".



"Но мне кажется, учитывая его физическую форму, Кейн должен подумать над тем, чтобы сказать: "Знаешь что, я не могу сыграть в этом матче".



"Достаточно посмотреть на недавнее поражение "Тоттенхэма" от "Ноттингем Форест" в Кубке Лиги, чтобы понять, что Кейн хочет играть в каждом матче, но сейчас, как кажется, он не на 100% в форме".



"Иногда игроку идет на пользу, если ты не попадаешь в состав, и именно так бы случилось благодаря матчу против США или Уэльсу. Мы вдруг наблюдаем призывы выпускать Каллума Уилсона в старте, потому что он выглядит резким, выходя на замну. Уилсон — хороший игрок, но он ничуть не соответствует уровню Кейна. Просто у нашего капитана проблемы", — сообщил Мерсон Daily Star.