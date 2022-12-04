Названы бонусы сборной Англии за победу на ЧМ-2022

Каждый из игроков сборной Англии получит бонус в 400-450 тысяч фунтов в случае победы на Чемпионате Мира в Катаре.

Еще до начала ЧМ-2022 игроки английской сборной были ознакомлены со шкалой бонусов, возрастающих с каждой следующей стадией турнира.



Если англичане доберутся до финала 18 декабря и выиграют его, то каждый из 26 заявленных на ЧМ-2022 игроков получит минимум 400,000 фунтов в виде вознаграждения, сообщает The Telegraph.



Впрочем, совершенно ясно, что деньги не являются главной мотивацией для игроков сборной Англии. Кроме того, эти бонусы меркнут в сравнении с теми, что прописаны в их контрактах с клубами — например, последний финансовый отчет "Манчестер Сити" показывает, что "горожане" потратили на бонусы аж 158 млн. фунтов за сезон.