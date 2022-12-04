Ван Дейк сомневается, что МЮ достаточно хорош для Гакпо

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк усомнился в том, что "Манчестер Юнайтед" достаточно хорош для его партнера по сборной Голландии Коди Гакпо из ПСВ.

Согласно слухам, "Юнайтед" видит в 23-летнем Гакпо замену для Криштиану Роналду в преддверии зимнего трансферного окна. Также Коди сватают в "Реал".



Ван Дейк соглашается, что Гакпо готов уйти на повышение, однако Виргил убежден, что Код сможет найти вариант получше, нежели "Юнайтед".



"Разве "Манчестер Юнайтед" и "Реал" на одном уровне? Не хочу проявить неуважение, но совершенно нет".



"Я определенно думаю, что он способен сделать следующий шаг. Я определенно чувствую, что это может произойти. Произойдет это зимой, летом или в следующем году, покажет время".



"Он отличный парень, который упорно трудится, который очень талантлив и который определенно способен на большее. Мы так довольны, что он так хорошо выступает за нас. Пускай так будет и дальше", —цитирует Ван Дейка Evening Standard.