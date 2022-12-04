Анонс матча Англия — Сенегал

Маркус Рэшфорд и Фил Фоден В своем первом матче на стадии плей-офф Чемпионата Мира в Катаре сборная Англии сразится с Сенегалом.

Выиграв Группу B, англичане вышли на Сенегал, который в своем квартете занял второе место — после Голландии.

Сенегальская сборная является действующим обладателем Кубка Африки и в рейтинге ФИФА занимает довольно высокое 18-е место — против пятой строчки у англичан.

- Это будет первая встреча сборных Англии и Сенегала.

- В шести последних матчах против европейских команд на Чемпионатах Мира Сенегал чередовал победы (3) с другими результатами (1 ничья, 2 поражения), и в своем предыдущем таком матче подопечные Алиу Сиссе уступили Голландии (2:0).

- Англичане не проиграли ни одного из семи предыдущих матчей против африканских команд на Чемпионатах Мира (4 победы, 3 ничьи), причем только один из них выпал на плей-офф, и то была одержанная в экстра-таймах победа 3:2 над Камеруном в 1990 году.

- Африканские сборные проиграли восемь из девяти последних матчей в плей-офф Чемпионатов Мира против европейских команд, а единственным исключением стала победа Сенегала над Швецией (2:1) в 2002 году.

- Англичане еще никогда не проигрывали африканским сборным во всех турнирах (14 побед, 6 ничьих).

- Англичане могут достичь 1/4 финала Чемпионата Мира второй раз подряд впервые с 2002/2006.

- В семи последних случаях участия в 1/8 финала Чемпионата Мира англичане вылетали с этой стадии только дважды.

- Сенегал вышел в плей-офф Чемпионата Мира всего лишь во второй раз (также в 2002).

- Англичане забили девять голов в трех матчах на ЧМ-2022 — только в 2018 (12) и 1966 (11) было больше за весь турнир.

- Сенегал пропускал в каждом из 10 последних матчей в рамках Чемпионатов Мира.

- Все 10 последних голов Сенегала на Чемпионатах Мира были забиты различными игроками (включая автоголы).

- Харри Кейн отдал три результативные передачи на групповом этапе. Предыдущим англичанином, которому удавалось трижды ассистировать в рамках одного розыгрыша Чемпионата Мира, была Дэвид Бекхэм (2002).

- Нападающий англичан Маркус Рэшфорд забил свои три гола на групповом этапе ЧМ-2022, сыграв всего 107 минут.

Сборная Англии проводила домой защитника "Арсенала" Бена Уайта, у которого возникли обстоятельства личного характера. Рэшфорд и Фил Фоден должны сохранить места в стартовом составе.

Чемпионат Мира в Катаре. 1/8 финала
Сборная Англии — сборная Сенегала
Эль-Хаур. Стадион "Эль-Байт". 22:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, сборная Англии, сборная Сенегала, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 04.12.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 04.12.2022 06:40 # hammersmith
    Сборная Сенегала положит своего сенегала за щеку английским педантам. Разгромная победа 2:1.

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  2. liverpo0ol 04.12.2022 06:10 # liverpo0ol
    Чорли всосет по пенальти

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