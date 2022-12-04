Анонс матча Англия — Сенегал

В своем первом матче на стадии плей-офф Чемпионата Мира в Катаре сборная Англии сразится с Сенегалом.

Выиграв Группу B, англичане вышли на Сенегал, который в своем квартете занял второе место — после Голландии.



Сенегальская сборная является действующим обладателем Кубка Африки и в рейтинге ФИФА занимает довольно высокое 18-е место — против пятой строчки у англичан.



- Это будет первая встреча сборных Англии и Сенегала.



- В шести последних матчах против европейских команд на Чемпионатах Мира Сенегал чередовал победы (3) с другими результатами (1 ничья, 2 поражения), и в своем предыдущем таком матче подопечные Алиу Сиссе уступили Голландии (2:0).



- Англичане не проиграли ни одного из семи предыдущих матчей против африканских команд на Чемпионатах Мира (4 победы, 3 ничьи), причем только один из них выпал на плей-офф, и то была одержанная в экстра-таймах победа 3:2 над Камеруном в 1990 году.



- Африканские сборные проиграли восемь из девяти последних матчей в плей-офф Чемпионатов Мира против европейских команд, а единственным исключением стала победа Сенегала над Швецией (2:1) в 2002 году.



- Англичане еще никогда не проигрывали африканским сборным во всех турнирах (14 побед, 6 ничьих).



- Англичане могут достичь 1/4 финала Чемпионата Мира второй раз подряд впервые с 2002/2006.



- В семи последних случаях участия в 1/8 финала Чемпионата Мира англичане вылетали с этой стадии только дважды.



- Сенегал вышел в плей-офф Чемпионата Мира всего лишь во второй раз (также в 2002).



- Англичане забили девять голов в трех матчах на ЧМ-2022 — только в 2018 (12) и 1966 (11) было больше за весь турнир.



- Сенегал пропускал в каждом из 10 последних матчей в рамках Чемпионатов Мира.



- Все 10 последних голов Сенегала на Чемпионатах Мира были забиты различными игроками (включая автоголы).



- Харри Кейн отдал три результативные передачи на групповом этапе. Предыдущим англичанином, которому удавалось трижды ассистировать в рамках одного розыгрыша Чемпионата Мира, была Дэвид Бекхэм (2002).



- Нападающий англичан Маркус Рэшфорд забил свои три гола на групповом этапе ЧМ-2022, сыграв всего 107 минут.



Сборная Англии проводила домой защитника "Арсенала" Бена Уайта, у которого возникли обстоятельства личного характера. Рэшфорд и Фил Фоден должны сохранить места в стартовом составе.



Чемпионат Мира в Катаре. 1/8 финала

Сборная Англии — сборная Сенегала

Эль-Хаур. Стадион "Эль-Байт". 22:00 Онлайн-трансляция