Анонс матча Англия — Сенегал
В своем первом матче на стадии плей-офф Чемпионата Мира в Катаре сборная Англии сразится с Сенегалом.
Выиграв Группу B, англичане вышли на Сенегал, который в своем квартете занял второе место — после Голландии.
Сенегальская сборная является действующим обладателем Кубка Африки и в рейтинге ФИФА занимает довольно высокое 18-е место — против пятой строчки у англичан.
- Это будет первая встреча сборных Англии и Сенегала.
- В шести последних матчах против европейских команд на Чемпионатах Мира Сенегал чередовал победы (3) с другими результатами (1 ничья, 2 поражения), и в своем предыдущем таком матче подопечные Алиу Сиссе уступили Голландии (2:0).
- Англичане не проиграли ни одного из семи предыдущих матчей против африканских команд на Чемпионатах Мира (4 победы, 3 ничьи), причем только один из них выпал на плей-офф, и то была одержанная в экстра-таймах победа 3:2 над Камеруном в 1990 году.
- Африканские сборные проиграли восемь из девяти последних матчей в плей-офф Чемпионатов Мира против европейских команд, а единственным исключением стала победа Сенегала над Швецией (2:1) в 2002 году.
- Англичане еще никогда не проигрывали африканским сборным во всех турнирах (14 побед, 6 ничьих).
- Англичане могут достичь 1/4 финала Чемпионата Мира второй раз подряд впервые с 2002/2006.
- В семи последних случаях участия в 1/8 финала Чемпионата Мира англичане вылетали с этой стадии только дважды.
- Сенегал вышел в плей-офф Чемпионата Мира всего лишь во второй раз (также в 2002).
- Англичане забили девять голов в трех матчах на ЧМ-2022 — только в 2018 (12) и 1966 (11) было больше за весь турнир.
- Сенегал пропускал в каждом из 10 последних матчей в рамках Чемпионатов Мира.
- Все 10 последних голов Сенегала на Чемпионатах Мира были забиты различными игроками (включая автоголы).
- Харри Кейн отдал три результативные передачи на групповом этапе. Предыдущим англичанином, которому удавалось трижды ассистировать в рамках одного розыгрыша Чемпионата Мира, была Дэвид Бекхэм (2002).
- Нападающий англичан Маркус Рэшфорд забил свои три гола на групповом этапе ЧМ-2022, сыграв всего 107 минут.
Сборная Англии проводила домой защитника "Арсенала" Бена Уайта, у которого возникли обстоятельства личного характера. Рэшфорд и Фил Фоден должны сохранить места в стартовом составе.
Чемпионат Мира в Катаре. 1/8 финала
Сборная Англии — сборная Сенегала
Эль-Хаур. Стадион "Эль-Байт". 22:00 Онлайн-трансляция
04.12.2022 06:00
Просмотров: 211
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сборная Сенегала положит своего сенегала за щеку английским педантам. Разгромная победа 2:1.
(ответить)
Чорли всосет по пенальти
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий