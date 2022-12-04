Де Лигт: "Не разговаривал с "Челси" летом"

Защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт отрицает, что был близок к переходу в "Челси" минувшим летом.

Некоторое время минувшим летом "Челси" считался главным претендентом на Де Лигта, а также пресса сообщала, что Маттейс хочет перейти к ним.



В итоге Де Лигта купила "Бавария" у "Ювентуса" за 68 миллионов фунтов, и 23-летний голландец уверяет, что всегда хотел только в Мюнхен.



"Да, "Челси" обращался, но не ко мне. Я же был настроен на переход в "Баварию".



"Переход в "Челси" не был близок, но, возможно, клубы вели переговоры между собой. Если честно, я не разговаривал с ними этим летом. Было много слухов, но исходили они не от меня".



"Бавария" — удивительное место. Я славно провожу там время. После столь многих месяцев я, наконец, почувствовал себя как дома".



"Думаю, своей игрой за "Баварию" я заслужил шанс выйти в стартовом составе на первый матч (на ЧМ-2022), поэтому я принял хорошее решение, и я очень счастлив там", — цитирует Де Лигта Evening Standard.