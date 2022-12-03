Думфрис польщен интересом "Челси"

Защитник "Интера" и сборной Голландии Дензел Думфрис признался, что польщен слухами об интересе "Челси".

26-летнего Думфриса уже несколько месяцев называют трансферной целью "Челси", и ожидается, что в январе "синие" активизируются, учитывая риск лишиться Сесара Аспиликуэты.



Сейчас Думфрис сосредоточен на выступлении на Чемпионате Мира в Катаре, где своими двумя результативными передачами и голом он помог голландцам победить США и достичь 1/4 финала, однако интерес такого клуба, как "Челси", радует Дензела.



"Челси"? Конечно, это является комплиментом".



"Но когда ты надеваешь футболку "нерадзурри", это тоже большой комплимент".



"Я сосредоточен на национальной команде, и я играю за очень, очень красивый клуб в Италии. Я горжусь тем, что играю за "Интер", поэтому я сосредоточен ни на чем другом, кроме национальной команды и "Интера", — сообщил Думфрис The Athletic.