Магуайр намерен вернуться в стартовый состав МЮ

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пообещал, что будет сражаться за возвращение в стартовый состав "красных дьяволов".

Провалив начало этого сезона, Магуайр оказался выведен из стартового состава "Юнайтед", а в прессе даже появились слухи, что "дьяволы" могут продать Харри следующим летом.



Однако своей надежной игрой за сборную Англии на Чемпионате Мира в Катаре Магуайр доказал, что его рано списывать со счетов. Харри намерен использовать этот заряд уверенности, чтобы вернуться в планы главного тренера "Юнайтед" Эрик Тен Хага.



"В моем клубе у нас высокая конкуренция в центре обороны, но я собираюсь сражаться за возвращение в стартовый состав, потому что мне не нравится не играть".



"Я в хорошей форме. Я хорошо провел свои последние матчи за "Манчестер Юнайтед", и оба моих последних мы выиграли. Я оказался вне стартового состава лишь потому, что другие центральные защитники играют хорошо и являются превосходными игроками".



"Прежде всего я слушаю людей, которых должен слушать: свою семью, своих друзей, тренерский персонал, главных тренеров. А также я слушаю своих партнеров по команде".



"Я знаю, как меня ценят в этой команде. Я знаю, что персонал в этой команде думает про меня, а также я знаю свою роль в этой команде, и это вселяет в меня уверенность".



"Сейчас к защитникам приковано огромное внимание, и каждый гол тщательно анализируется. Всегда находится виноватый, и защитники вынуждены иметь с этим дело", — цитирует Магуайра Daily Mirror.