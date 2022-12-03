"Интер" обсуждает продление аренды Лукаку

"Интер" начал переговоры с "Челси" о продлении аренды нападающего Ромелу Лукаку на следующий сезон.

Не сумев заиграть в "Челси" в юношеском возрасте, в августе 2021 Лукаку вернулся на "Стэмфорд Бридж" из "Интера" по сделке стоимостью 97.5 млн. фунтов.



Совершенно не оправдав свой ценник, Ромелу еще посреди сезона 2021/22 признался, что тоскует по Италии, и минувшим летом перешел назад в "Интер" на правах аренды.



Несмотря на то, что из-за проблем со здоровьем этот сезон складывается неважно для Лукаку, который забил лишь один гол в Серии А, Ромелу хочет остаться на "Сан-Сиро", а "Челси" не желает принимать 29-летнего бельгийца обратно.



По информации Gazzetta dello Sport, сейчас "Интер" пытается продлить аренду Лукаку на сезон 2022/23. Все стороны надеются, что со временем Ромелу вернется в форму и восстановит свою трансферную стоимость, что помогло бы "Челси" вернуть свои инвестиции в игрока, провалившегося на Чемпионате Мира в Катаре.