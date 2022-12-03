МЮ готов выплатить отступные за Субименди

Мартин Субименди "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Реал Сосьедад" и сборной Испании Мартину Субименди.

Только минувшим летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг укрепил полузащиту своей команды с помощью Кристиана Эриксена и Каземиро.

Однако AS утверждает, что Тен Хагу этого мало, и сейчас Эрик задумывается о приглашении 23-летнего Субименди, который мог бы заменить на "Олд Траффорд" Фреда, чей истекающий в конце сезона контракт едва ли будет продлен.

Контракт Субименди с "Реал Сосьедад" предусматривает отступные в 51.4 млн. фунтов, и "Юнайтед" готов выплатить эту сумму — для заключения сделки "красным дьяволам" требуется лишь согласие самого Мартина.

Правда, в услугах Субименди также заинтересована "Барселона", которая рассматривает Мартина в качестве преемника для ветерана Серхио Бускетса.

Субименди преимущественно действует в качестве опорного полузащитника, отличаясь умением выигрывать верховые единоборства. В этом сезоне Мартин в среднем совершает по два отбора и одному перехвату за матч.

Добавим, в этом сезоне "Юнайтед" смог дважды посмотреть Субименди в деле, потому что "Реал Сосьедад" был соперником "дьяволов" по групповому этапу Лиги Европы.


Метки Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Субименди

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2022 20:00

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  1. kellborn 03.12.2022 20:10 # kellborn
    Каземиро-Субеменди
    Фернандеш
    Антони Гапко Санчо


    Топ 4 близко

    (ответить)

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