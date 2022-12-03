МЮ готов выплатить отступные за Субименди

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Реал Сосьедад" и сборной Испании Мартину Субименди.

Только минувшим летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг укрепил полузащиту своей команды с помощью Кристиана Эриксена и Каземиро.



Однако AS утверждает, что Тен Хагу этого мало, и сейчас Эрик задумывается о приглашении 23-летнего Субименди, который мог бы заменить на "Олд Траффорд" Фреда, чей истекающий в конце сезона контракт едва ли будет продлен.



Контракт Субименди с "Реал Сосьедад" предусматривает отступные в 51.4 млн. фунтов, и "Юнайтед" готов выплатить эту сумму — для заключения сделки "красным дьяволам" требуется лишь согласие самого Мартина.



Правда, в услугах Субименди также заинтересована "Барселона", которая рассматривает Мартина в качестве преемника для ветерана Серхио Бускетса.



Субименди преимущественно действует в качестве опорного полузащитника, отличаясь умением выигрывать верховые единоборства. В этом сезоне Мартин в среднем совершает по два отбора и одному перехвату за матч.



Добавим, в этом сезоне "Юнайтед" смог дважды посмотреть Субименди в деле, потому что "Реал Сосьедад" был соперником "дьяволов" по групповому этапу Лиги Европы.