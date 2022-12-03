Наставник сборной Сенегала рискует пропустит матч против Англии

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе рискует пропустить матч 1/8 финала Чемпионата Мира против Англии из-за болезни.

46-летний Сиссе обладает большими познаниями насчет английского футбола. Будучи игроком, Алиу довелось выступать за "Бирмингем" и "Портсмут".



Однако теперь у Сиссе могут возникнуть проблемы с тем, чтобы применить свой опыт против команды Гарета Саутгейта в воскресном матче в Эль-Хауре.



Как сообщает The Independent, Сиссе пропустил свою пресс-конференцию в субботу, а в пятницу не смог провести тренировку сенегальской сборной.



"Я могу подтвердить, что он приболел, у него небольшая температура, и поэтому нам нужно быть осторожными в этой ситуации", — сообщил прессе Реджис Богар, помощник Сиссе.



Добавим, ранее в этом году Сиссе привел сборную Сенегала к победе на Кубке Африки.