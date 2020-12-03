Глен Джонсон призвал "Челси" купить Гакпо

Бывший защитник "Челси" и "Ливерпуля" Глен Джонсон призвал "синих" приобрести вингера ПСВ Коди Гакпо.

23-летний Гакпо выдающимся образом проводит этот сезон, сумев перенести свою клубную форму в сборную Голландии, за которую он забивал в каждом из трех матчей на групповом этапе Чемпионата Мира в Катаре.



Гакпо называют целью для "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" на январь, однако Джонсон призывает "Челси" тоже побороться за Коди и, наконец, получить забивного флангового нападающего.



"Коди Гакпо по-настоящему запал мне в душу на этом Чемпионате Мира. Непросто забивать голы на таком уровне, а тем, как он читает игру, как играет и как двигается, он выглядит стоящим игроком".



"Учитывая его качества, "Челси" нуждается в Гакпо больше, нежели "Ливерпуль". "Челси" всегда обладал великолепными вингерами, но они никогда не забивали голы, а если ты не выходишь на позиции, с которых можно забивать голы, то нет большого смысла держать тебя в составе".



"Похоже на то, что Гакпо может это делать в Премьер-Лиге. Есть ощущение, что он способен ворваться на сцену, как это сделали Дарвин Нуньес и Луис Диас в "Ливерпуле", — цитирует Джонсона Daily Mirror.