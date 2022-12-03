"Лидс" нацелился на Криса Вуда

"Лидс" надеется заполучить нападающего "Ньюкасла" Криса Вуда в январе.

Вуд только 11 месяцев назад перебрался из "Бернли" в "Ньюкасл" за 25 миллионов фунтов, однако основным игроком стать не смог.



30-летний новозеландец выходил в стартовом составе лишь на два из 14 матчей "сорок" в этом сезоне Премьер-Лиги, забив два гола.



Ожидается, что к возобновлению сезона Премьер-Лиги вернется в строй летний новичок "Ньюкасла" Александар Исак, поэтому для главного тренера Эдди Хау нет большого смысла удерживать Вуда.



Как сообщает Football Insider, теперь Крис может вернуться в "Лидс" — клуб, где он и сделал себе имя в английском футболе, забив 30 голов в сезоне 2016/17.



Добавим, на "Сент-Джеймс Парк" Вуд получает 100,000 фунтов в неделю и имеет контракт до 2024 года.