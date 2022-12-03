Жезус получил травму колена на ЧМ-2022

Габриэль Жезус Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус, вероятно, уже не сыграет в оставшихся матчах сборной Бразилии на Чемпионате Мира в Катаре и пропустит около месяца с травмой колена.

Накануне Жезус впервые на ЧМ-2022 появился в стартовом составе бразильской сборной, не сумев предотвратить поражение 1:0 от Камеруна.

Однако в этом же матче Габриэль получил повреждение и остаток игры досматривал со скамейки запасных с пакетом льда на правом колене.

Как утверждает Globo, теперь Жезус уже не сыграет на ЧМ-2022, а также пропустит матчи "Арсенала" в праздничный период около Рождества и Нового года.

Против Камеруна бразильцы также лишились Алекса Теллеса. Принадлежащий "Манчестер Юнайтед" защитник тоже травмировал колено и, возможно, будет прооперирован.


Метки Арсенал, Жезус, сборная Бразилии, травмы, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2022 16:00

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Последние комментарии:




  1. gunars 03.12.2022 16:39 # gunars
    здоровья топарю, надеюсь быстро вернется

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  2. abse 03.12.2022 16:30 # abse
    Михайло вообще кукухой поехал.
    В каждом посте текст неверный.

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  3. aliluya-nn 03.12.2022 16:28 # aliluya-nn
    Мля, началось...

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  4. gunars 03.12.2022 16:20 # gunars
    появился в стартовом составе бразильской сборной, поспособствовав победе 1:0 над Камеруном.

    может наоборот?

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