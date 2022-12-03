Жезус получил травму колена на ЧМ-2022

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус, вероятно, уже не сыграет в оставшихся матчах сборной Бразилии на Чемпионате Мира в Катаре и пропустит около месяца с травмой колена.

Накануне Жезус впервые на ЧМ-2022 появился в стартовом составе бразильской сборной, не сумев предотвратить поражение 1:0 от Камеруна.



Однако в этом же матче Габриэль получил повреждение и остаток игры досматривал со скамейки запасных с пакетом льда на правом колене.



Как утверждает Globo, теперь Жезус уже не сыграет на ЧМ-2022, а также пропустит матчи "Арсенала" в праздничный период около Рождества и Нового года.



Против Камеруна бразильцы также лишились Алекса Теллеса. Принадлежащий "Манчестер Юнайтед" защитник тоже травмировал колено и, возможно, будет прооперирован.