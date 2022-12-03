Жезус получил травму колена на ЧМ-2022
Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус, вероятно, уже не сыграет в оставшихся матчах сборной Бразилии на Чемпионате Мира в Катаре и пропустит около месяца с травмой колена.
Накануне Жезус впервые на ЧМ-2022 появился в стартовом составе бразильской сборной, не сумев предотвратить поражение 1:0 от Камеруна.
Однако в этом же матче Габриэль получил повреждение и остаток игры досматривал со скамейки запасных с пакетом льда на правом колене.
Как утверждает Globo, теперь Жезус уже не сыграет на ЧМ-2022, а также пропустит матчи "Арсенала" в праздничный период около Рождества и Нового года.
Против Камеруна бразильцы также лишились Алекса Теллеса. Принадлежащий "Манчестер Юнайтед" защитник тоже травмировал колено и, возможно, будет прооперирован.
03.12.2022 16:00
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Последние комментарии:
здоровья топарю, надеюсь быстро вернется
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Михайло вообще кукухой поехал.
В каждом посте текст неверный.
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Мля, началось...
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появился в стартовом составе бразильской сборной, поспособствовав победе 1:0 над Камеруном.
может наоборот?
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