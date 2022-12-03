Сака и Рэшфорд остаются среди пенальтистов сборной Англии

Букайо Сака и Маркус Рэшфорд Вингер "Арсенала" Букайо Сака и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд остаются в числе штатных пенальтистов сборной Англии.

Напомним, в прошлом году Сака, Рэшфорд, а также партнер Маркуса по "Юнайтед" в лице Джейдона Санчо допустили осечки в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020 против Италии.

Все трое тогда столкнулись с тяжелыми последствиями, подвергнувшись расистским оскорблениям в социальных сетях. Из Сака, Рэшфорда и Санчо буквально сделали козлов отпущения.

Сейчас сборная Англии готовится начать свой путь в плей-офф Чемпионата Мира в Катаре и в 1/8 финала сыграет против Сенегала, а значит существует вероятность, что вскоре команде Гарета Саутгейта вновь придется исполнять 11-метровые.

И Daily Mail утверждает, что Саутгейт собирается вновь задействовать Сака и Рэшфорда в серии пенальти, если до этого дойдет.

"Лично я всегда чувствовал себя комфортно при исполнении пенальти. Я надеюсь, что получу свой шанс исполнить пенальти на турнире. Я предвкушаю это", — сообщил Рэшфорд The Times.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Сака, ЧМ-2022

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2022 15:00

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