Сака и Рэшфорд остаются среди пенальтистов сборной Англии

Вингер "Арсенала" Букайо Сака и нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд остаются в числе штатных пенальтистов сборной Англии.

Напомним, в прошлом году Сака, Рэшфорд, а также партнер Маркуса по "Юнайтед" в лице Джейдона Санчо допустили осечки в серии послематчевых пенальти в финале Евро-2020 против Италии.



Все трое тогда столкнулись с тяжелыми последствиями, подвергнувшись расистским оскорблениям в социальных сетях. Из Сака, Рэшфорда и Санчо буквально сделали козлов отпущения.



Сейчас сборная Англии готовится начать свой путь в плей-офф Чемпионата Мира в Катаре и в 1/8 финала сыграет против Сенегала, а значит существует вероятность, что вскоре команде Гарета Саутгейта вновь придется исполнять 11-метровые.



И Daily Mail утверждает, что Саутгейт собирается вновь задействовать Сака и Рэшфорда в серии пенальти, если до этого дойдет.



"Лично я всегда чувствовал себя комфортно при исполнении пенальти. Я надеюсь, что получу свой шанс исполнить пенальти на турнире. Я предвкушаю это", — сообщил Рэшфорд The Times.