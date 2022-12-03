"Сити" готов разменять Грилиша на Беллингема

"Манчестер Сити" открыт к продаже плеймейкера Джека Грилиша, если это поможет клубу заполучить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

Истекающий в конце сезона контракт Илкая Гюндогана и возраст Кевина Де Брюйне подталкивают "Сити" к укреплению центра поля, и идеальной целью для "горожан", как и для некоторых других грандов Премьер-Лиги, является 19-летний Беллингем.



На "Этихад" ожидают, что Беллингем покинет Дортмунд следующим летом, а стоимость Джуда, по всей видимости, превысит 100 миллионов фунтов.



Из-за ограничений, связанных с финансовым фейр-плей, "Сити" было бы сложно выложить такого рода сумму. И Football Insider утверждает, что "горожане" готовы принести в жертву Грилиша ради приглашения его партнера по сборной Англии.



Летом 2021 "Сити" купил Грилиша у "Астон Виллы" за 100 млн. фунтов, однако Джек до сих пор не закрепился в стартовом составе, несмотря на регулярные слова поддержки со стороны главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.



Достаточно сказать, что 27-летний Грилиш сыграл 1039 минут за "Сити" в этом сезоне, но совершил лишь одно результативное действие, забив гол против "Вулверхэмптона".