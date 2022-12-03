"Тоттенхэм" сохраняет интерес к Траоре

"Тоттенхэм" сохраняет интерес к вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре в преддверии зимнего трансферного окна.

Траоре не лучшим образом проводит этот сезон. Адама не имеет твердого места в стартовом составе "Вулверхэмптона" и забил лишь два гола во всех соревнованиях.



Однако контракт Траоре истекает в конце этого сезона, и это подогревает интерес европейских клубов к 26-летнему испанцу.



Как сообщает 90min, в услугах Траоре заинтересованы "Наполи", "Интер", "Атлетико" — а также "Тоттенхэм", который давно следит за Адамой.



"Шпоры" надеются, что небольшой компенсации будет достаточно, чтобы убедить "волков" отпустить Траоре в следующем месяце.