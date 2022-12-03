"Арсенал" передумал покупать Тилеманса

"Арсенал" передумал покупать полузащитника Юри Тилеманса в зимнее трансферное окно.

В данный момент "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, а также вышел в плей-офф Лиги Европы, и ожидается, что главный тренер "канониров" Микель Артета получит усиление на вторую часть сезона.



Одной из целей "Арсенала" на январь как раз назывался Тилеманс. Юри уже целый год находится на радаре у лондонского клуба.



Однако Football.London утверждает, что приобретение Тилеманса, чей контракт с "Лестером" истекает в конце этого сезона, находится под большим вопросом.



И связано это с сомнениями "Арсенала" насчет мастерства Тилеманса. На "Эмирейтс" не верят, что 25-летний бельгиец сможет усилить команду Артеты.